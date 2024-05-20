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Акк® розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Одеса (157653) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
195,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
242,26
Економія: -17,98 грн
224,28 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
263,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
233,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
270,81
Економія: -45,61 грн
225,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
256,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: контейнер (4)
215,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
245,22
Економія: -20,02 грн
225,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
332,99
Економія: -80,71 грн
252,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: контейнер (5)
206,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
197,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
252,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
324,59
Економія: -43,79 грн
280,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
246,29
Економія: -25,40 грн
220,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
256,04
Економія: -30,24 грн
225,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -36,71 грн
252,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), контейнер (5)
259,53
Економія: -39,39 грн
220,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
300,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
213,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
207,10 грн