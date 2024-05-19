Акк® розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Львів (157653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 146 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: розчин (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: розчин (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: розчин (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17