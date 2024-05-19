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Акк® розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Львів (157653) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
271,84
Економія: -36,68 грн
235,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
195,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин (5)
252,17
Економія: -58,43 грн
193,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
300,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
213,89 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
249,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -71,71 грн
252,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -53,71 грн
252,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
300,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), контейнер (9)
429,60
Економія: -173,50 грн
256,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
260,53
Економія: -36,25 грн
224,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: розчин (5)
225,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
281,99
Економія: -29,71 грн
252,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
329,99
Економія: -77,71 грн
252,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
298,99
Економія: -46,71 грн
252,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин (3)
317,99
Економія: -65,71 грн
252,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
213,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
282,99
Економія: -30,71 грн
252,28 грн