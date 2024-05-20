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Амоксил-К 625 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Запоріжжя (149235) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
171,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
140,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
178,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4), блістер (1)
196,25
Економія: -57,58 грн
138,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
185,28
Економія: -26,22 грн
159,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
151,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
175,24
Економія: -13,28 грн
161,96 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
182,67
Економія: -16,07 грн
166,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
178,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
171,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
174,60
Економія: -14,60 грн
160,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
184,99
Економія: -23,03 грн
161,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
185,47
Економія: -19,75 грн
165,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
179,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
168,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
171,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), блістер (1)
190,74
Економія: -51,96 грн
138,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
184,31
Економія: -49,29 грн
135,02 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
174,60
Економія: -2,00 грн
172,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (3)
140,62 грн