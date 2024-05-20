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Амоксил-К 625 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Одеса (149235) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
168,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: блістер (1)
159,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
179,84
Економія: -10,98 грн
168,86 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
187,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (1)
198,66
Економія: -43,30 грн
155,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
195,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
168,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
184,09
Економія: -28,73 грн
155,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
161,96 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
183,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
179,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
168,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
165,71
Економія: -8,35 грн
157,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
172,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
190,59
Економія: -35,23 грн
155,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
188,83
Економія: -26,87 грн
161,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3), блістер (1)
192,73
Економія: -35,38 грн
157,35 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
163,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), блістер (1)
184,82
Економія: -28,64 грн
156,18 грн