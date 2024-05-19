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Амоксил-К 625 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Львів (149235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
158,79 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
181,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
185,92
Економія: -31,54 грн
154,38 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
158,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
180,99
Економія: -19,03 грн
161,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
169,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (3)
190,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
158,79 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
185,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
190,55
Економія: -28,59 грн
161,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
161,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
169,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
162,55
Економія: -9,59 грн
152,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: блістер (1)
175,20
Економія: -15,20 грн
160,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
190,43
Економія: -36,40 грн
154,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
180,50
Економія: -18,54 грн
161,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
179,87
Економія: -17,91 грн
161,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
169,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
171,49
Економія: -9,53 грн
161,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
169,80 грн