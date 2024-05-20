Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Одеса (136053) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Акація
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Одеса, дорога Фонтанська, 67
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Аптека enter
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
В інших містах:
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Одеса, просп. Добровольського, 109
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Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
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Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
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Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Аптека бам
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Рені, вул. Вознесенська, 165/4
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Долинська, вул. Центральна, 144
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Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
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Кропивницький, вул. Яновського, 112
Здорова родина
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Теплик, вул. Незалежності, 29
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Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
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Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27