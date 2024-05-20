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Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Одеса (136053) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
217,99
Економія: -20,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -38,29 грн
197,70 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
198,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
202,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -28,29 грн
197,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
223,10 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
207,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -45,29 грн
197,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
211,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -47,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -28,29 грн
197,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рені, вул. Вознесенська, 165/4
Всього: упаковка (1)
215,99
Економія: -18,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (1)
213,99
Економія: -16,29 грн
197,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
229,00
Економія: -30,00 грн
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -71,29 грн
197,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
206,53
Економія: -0,59 грн
205,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (5)
230,99
Економія: -33,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -28,29 грн
197,70 грн