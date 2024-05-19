Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Харків (148113) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
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Харків, пров. Донецький, 18
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Харків, вул. Клочківська, 104-А
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Астарта
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Харків, просп. Олександрівський, 99
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
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Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
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Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38