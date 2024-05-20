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Амоксил® таблетки 500 мг, №20 - Одеса (20792) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
126,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
142,90
Економія: -21,60 грн
121,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
142,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
143,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
137,32
Економія: -9,99 грн
127,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (5)
140,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
142,80 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
134,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (4)
142,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
127,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
148,48
Економія: -28,31 грн
120,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
133,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
126,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
137,71
Економія: -17,54 грн
120,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
142,88
Економія: -21,42 грн
121,46 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
130,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
126,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
138,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
142,93
Економія: -13,10 грн
129,83 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
134,60
Економія: -13,68 грн
120,92 грн