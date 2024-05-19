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Амоксил® таблетки 500 мг, №20 - Львів (20792) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (10)
132,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
142,93
Економія: -13,10 грн
129,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
119,08 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
134,10
Економія: -2,62 грн
131,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
141,04
Економія: -22,55 грн
118,49 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
119,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
136,99
Економія: -15,53 грн
121,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
132,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
142,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
119,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: таблетки (1)
142,80
Економія: -21,50 грн
121,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
142,90
Економія: -21,44 грн
121,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
142,90
Економія: -21,44 грн
121,46 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
132,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
133,83
Економія: -15,91 грн
117,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
142,80
Економія: -21,50 грн
121,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
144,39
Економія: -25,90 грн
118,49 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
132,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
133,50
Економія: -12,04 грн
121,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
142,90
Економія: -21,44 грн
121,46 грн