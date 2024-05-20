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Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Одеса (20789) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
71,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
103,15
Економія: -5,65 грн
97,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
115,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
114,81
Економія: -18,89 грн
95,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
104,44
Економія: -8,52 грн
95,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
92,02 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
103,70
Економія: -4,49 грн
99,21 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
96,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
108,70
Економія: -12,78 грн
95,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
111,15
Економія: -11,84 грн
99,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
105,13
Економія: -6,87 грн
98,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
92,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
93,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
108,93
Економія: -10,06 грн
98,87 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
101,20
Економія: -2,10 грн
99,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
102,62
Економія: -5,74 грн
96,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
92,02 грн