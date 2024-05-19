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Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Львів (20789) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (1)
89,82 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
82,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
106,64
Економія: -9,76 грн
96,88 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -13,81 грн
93,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
92,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
115,00
Економія: -21,31 грн
93,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
93,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
106,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
100,30
Економія: -4,80 грн
95,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
115,00
Економія: -23,30 грн
91,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
108,82
Економія: -9,20 грн
99,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
92,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -14,81 грн
93,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
106,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
105,76
Економія: -8,88 грн
96,88 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки (10)
115,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
106,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки (10)
87,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки (10)
93,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
101,33
Економія: -4,45 грн
96,88 грн