Амоксил® таблетки 250 мг, №20 - Харків (20789) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: таблетки (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84