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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер, №7 - Львів (109012) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
629,90
Економія: -65,07 грн
564,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
543,04 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
605,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
650,61
Економія: -99,68 грн
550,93 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
469,99
Економія: -49,78 грн
420,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
529,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
518,99
Економія: -98,78 грн
420,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
645,99
Економія: -225,78 грн
420,21 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
520,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
388,51
Економія: -18,61 грн
369,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
823,20
Економія: -301,40 грн
521,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
656,97
Економія: -95,01 грн
561,96 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
459,99
Економія: -39,78 грн
420,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
625,99
Економія: -205,78 грн
420,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
609,99
Економія: -189,78 грн
420,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
585,99
Економія: -165,78 грн
420,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
560,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -41,78 грн
420,21 грн