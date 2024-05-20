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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №28 - Запоріжжя (109011) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
1704,00
Економія: -99,20 грн
1604,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1704,00
Економія: -99,20 грн
1604,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
1876,00
Економія: -271,20 грн
1604,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
1087,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1926,96
Економія: -258,71 грн
1668,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1558,00
Економія: -85,78 грн
1472,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
1535,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1646,99
Економія: -449,41 грн
1197,58 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1704,00
Економія: -99,20 грн
1604,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (3)
1734,52 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
1704,00
Економія: -99,20 грн
1604,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1560,99
Економія: -363,41 грн
1197,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
1207,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1805,26
Економія: -147,60 грн
1657,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1699,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1639,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1704,00
Економія: -99,20 грн
1604,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (3)
1592,96
Економія: -265,69 грн
1327,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1792,90
Економія: -204,55 грн
1588,35 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1768,60
Економія: -262,30 грн
1506,30 грн