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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №28 - Львів (109011) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1504,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
1719,45
Економія: -77,46 грн
1641,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1107,54 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1647,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1538,64
Економія: -98,64 грн
1440,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1556,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1209,99
Економія: -16,30 грн
1193,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1504,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1619,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1482,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
1504,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1441,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
1720,99
Економія: -527,30 грн
1193,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1504,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1751,48
Економія: -121,21 грн
1630,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1468,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1841,07
Економія: -178,93 грн
1662,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1504,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
1207,99
Економія: -14,30 грн
1193,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1358,99
Економія: -165,30 грн
1193,69 грн