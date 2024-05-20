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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №7 - Запоріжжя (109010) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
373,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
351,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
541,82
Економія: -89,75 грн
452,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
514,77
Економія: -57,68 грн
457,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
430,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -192,91 грн
323,08 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
373,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
453,48 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
373,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
561,20
Економія: -173,00 грн
388,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
364,99
Економія: -41,91 грн
323,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
477,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
513,04
Економія: -62,31 грн
450,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
480,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
281,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
373,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
524,00
Економія: -94,04 грн
429,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
373,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
535,30
Економія: -141,40 грн
393,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (203)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
373,20 грн