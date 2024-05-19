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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №7 - Львів (109010) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
264,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
505,29
Економія: -53,79 грн
451,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
362,99
Економія: -39,24 грн
323,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
497,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
433,46 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
392,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
552,99
Економія: -229,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
398,99
Економія: -75,24 грн
323,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
475,68
Економія: -34,26 грн
441,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
647,50
Економія: -255,00 грн
392,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
512,58
Економія: -58,42 грн
454,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
374,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
484,99
Економія: -161,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
507,99
Економія: -184,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
510,99
Економія: -187,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
438,99
Економія: -115,24 грн
323,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
439,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -38,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
510,99
Економія: -187,24 грн
323,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -86,24 грн
323,75 грн