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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №7 - Харків (109010) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
498,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
434,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
455,64
Економія: -15,71 грн
439,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
321,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
491,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
453,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
315,87
Економія: -16,17 грн
299,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
351,03 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
494,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
493,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
622,30
Економія: -226,10 грн
396,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
321,71 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
592,50
Економія: -190,40 грн
402,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
503,99
Економія: -179,93 грн
324,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
341,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
489,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
465,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
506,13
Економія: -65,03 грн
441,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
310,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
468,32 грн