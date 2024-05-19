Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №28 - Львів (109009) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 195 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Аптека шар@
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
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Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Міцкевича, 5