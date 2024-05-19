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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №28 - Львів (109009) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1236,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
1331,74
Економія: -29,99 грн
1301,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1228,46 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1299,56
Економія: -11,76 грн
1287,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
1453,16
Економія: -118,18 грн
1334,98 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1183,99
Економія: -182,89 грн
1001,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1236,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1263,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1236,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1259,99
Економія: -258,89 грн
1001,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1342,99
Економія: -341,89 грн
1001,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1236,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1420,01
Економія: -97,45 грн
1322,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1485,33
Економія: -99,97 грн
1385,36 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
1171,99
Економія: -170,89 грн
1001,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1236,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1172,99
Економія: -171,89 грн
1001,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1236,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
1278,99
Економія: -277,89 грн
1001,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1259,42 грн