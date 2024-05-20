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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №7 - Запоріжжя (109008) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
303,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
255,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
253,23
Економія: -8,33 грн
244,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
391,50
Економія: -42,81 грн
348,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -27,21 грн
247,78 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
281,00
Економія: -36,00 грн
245,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
279,42 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
303,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
436,20
Економія: -128,60 грн
307,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
292,99
Економія: -45,21 грн
247,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
364,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
378,05
Економія: -43,57 грн
334,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
361,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
349,28 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
303,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (235)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
303,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
380,92
Економія: -49,85 грн
331,07 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
414,60
Економія: -96,40 грн
318,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
310,00
Економія: -65,00 грн
245,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
420,04
Економія: -76,30 грн
343,74 грн