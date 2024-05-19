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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №7 - Львів (109008) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
390,16
Економія: -54,19 грн
335,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
339,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
397,48
Економія: -62,48 грн
335,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -111,26 грн
247,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
339,23 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
388,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
488,50
Економія: -176,20 грн
312,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
392,99
Економія: -145,26 грн
247,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
303,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
303,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
501,20
Економія: -188,90 грн
312,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
409,10
Економія: -67,90 грн
341,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
308,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
269,99
Економія: -22,26 грн
247,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
373,99
Економія: -126,26 грн
247,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -114,26 грн
247,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
441,99
Економія: -194,26 грн
247,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
339,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
308,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
308,00 грн