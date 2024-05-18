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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №7 - Харків (109008) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 317 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
226,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
254,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
353,24
Економія: -12,18 грн
341,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
334,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
382,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
250,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
240,66
Економія: -31,63 грн
209,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
373,04 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
378,72 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
224,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
446,80
Економія: -132,70 грн
314,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
458,80
Економія: -133,80 грн
325,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
301,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
381,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
237,66 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
214,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
393,70
Економія: -49,75 грн
343,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
371,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
383,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
379,09 грн