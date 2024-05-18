Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №7 - Харків (109008) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 317 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (208)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34