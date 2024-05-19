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Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №28 - Львів (123756) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
320,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
344,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -47,21 грн
327,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (1)
311,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
344,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
344,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -17,19 грн
341,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -39,21 грн
327,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -39,21 грн
327,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
354,99
Економія: -27,21 грн
327,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -47,21 грн
327,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
316,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -72,21 грн
327,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
374,39
Економія: -46,11 грн
328,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
344,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
336,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (54)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
344,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
346,92
Економія: -14,76 грн
332,16 грн