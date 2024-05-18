Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №28 - Харків (123756) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 115 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека ваш консультант
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71