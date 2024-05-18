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Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (123756) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
385,48
Економія: -20,01 грн
365,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
346,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (1)
390,20
Економія: -24,40 грн
365,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
346,99
Економія: -19,50 грн
327,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
346,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
369,14
Економія: -25,40 грн
343,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
298,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
384,38
Економія: -39,86 грн
344,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), блістер (1)
366,85
Економія: -22,65 грн
344,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
346,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
395,77
Економія: -51,50 грн
344,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
363,86
Економія: -35,22 грн
328,64 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
346,10 грн