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Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №28 - Львів (123754) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
464,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
497,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
532,99
Економія: -60,50 грн
472,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
455,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
497,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -36,50 грн
472,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
512,54
Економія: -26,00 грн
486,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
546,17
Економія: -71,86 грн
474,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
486,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
497,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -50,50 грн
472,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
512,99
Економія: -40,50 грн
472,49 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
486,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
534,99
Економія: -62,50 грн
472,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
447,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
497,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
497,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), блістер (1)
545,51
Економія: -39,21 грн
506,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
634,99
Економія: -162,50 грн
472,49 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
597,70 грн