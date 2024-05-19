Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №28 - Львів (123754) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (14)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10