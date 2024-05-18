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Аскоцин® таблетки жувальні стрип, №100 - Харків (135120) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 375 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), стрип (3)
398,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
433,08
Економія: -93,97 грн
339,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: стрип (7)
415,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: стрип (4)
407,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), стрип (9)
483,10
Економія: -117,35 грн
365,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), стрип (6)
407,40 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), стрип (8)
390,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: стрип (4)
415,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), стрип (1)
438,45
Економія: -31,95 грн
406,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), стрип (3)
390,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), стрип (2)
538,10
Економія: -127,50 грн
410,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
451,99
Економія: -45,49 грн
406,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: стрип (7)
397,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: стрип (7)
404,70 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
423,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки жувальні (90)
437,13
Економія: -63,59 грн
373,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: стрип (7)
397,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: стрип (7)
406,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: стрип (7)
414,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: стрип (2)
407,30 грн