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Амоксил-К порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон, №1 - Запоріжжя (136612) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (26)
100,12
Економія: -18,12 грн
82,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
91,50
Економія: -9,86 грн
81,64 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
100,12
Економія: -18,12 грн
82,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
92,12
Економія: -10,24 грн
81,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (5)
88,10
Економія: -0,60 грн
87,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (4)
100,12
Економія: -18,12 грн
82,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
95,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
83,42
Економія: -5,42 грн
78,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
91,96
Економія: -4,96 грн
87,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
97,27
Економія: -10,85 грн
86,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (5)
80,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (4)
88,75
Економія: -3,85 грн
84,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (10)
88,98
Економія: -4,65 грн
84,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
84,09
Економія: -4,09 грн
80,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -6,35 грн
81,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
90,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
93,00
Економія: -11,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -7,86 грн
81,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
92,15
Економія: -7,39 грн
84,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
84,92 грн