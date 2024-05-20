Амоксил-К порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон, №1 - Запоріжжя (136612) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14