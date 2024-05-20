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Амоксил-К порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон, №1 - Одеса (136612) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
74,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (6)
91,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (5)
80,11 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (4)
88,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
90,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
96,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (23)
100,14
Економія: -18,50 грн
81,64 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
96,50
Економія: -14,86 грн
81,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (9)
93,50
Економія: -7,98 грн
85,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (4)
88,46
Економія: -3,56 грн
84,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
81,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
95,38
Економія: -11,05 грн
84,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
99,94
Економія: -8,85 грн
91,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (14)
87,99
Економія: -6,35 грн
81,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
80,11 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (5)
93,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
79,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
93,91
Економія: -5,75 грн
88,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
85,00 грн