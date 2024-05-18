Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксил-КЦіни в аптеках

Амоксил-К порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон, №1 - Харків (136612) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
97,06 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
84,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (11)
96,43 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (9)
96,43 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (7)
91,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
93,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
93,17
Економія: -5,43 грн
87,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
86,72 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (19)
104,65 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (15)
97,38 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (10)
77,20
Економія: -3,30 грн
73,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (12)
95,77
Економія: -6,02 грн
89,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (12)
87,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (12)
104,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (4)
95,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
92,33
Економія: -9,38 грн
82,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (2)
93,74
Економія: -5,58 грн
88,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (7)
95,39 грн