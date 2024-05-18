Амоксил-К порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,2 г флакон, №1 - Харків (136612) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Аптека низьких цін
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