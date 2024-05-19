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Ангіноваг спрей для ротової порожнини флакон 20 мл, №1 - Львів (112502) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 308 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
354,00
Економія: -47,76 грн
306,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
318,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
310,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
360,90
Економія: -66,35 грн
294,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
281,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -45,78 грн
291,21 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
345,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
307,80 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
341,23 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
426,40
Економія: -133,10 грн
293,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -74,78 грн
291,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
354,99
Економія: -63,78 грн
291,21 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
307,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
424,30
Економія: -131,00 грн
293,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
353,40
Економія: -58,40 грн
295,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
324,52
Економія: -33,31 грн
291,21 грн