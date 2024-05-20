Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯГлюкокортикоїдиБетаметазонБетаспан®Ціни в аптеках

Бетаспан® розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №5 - Одеса (141611) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: ампула (4)
410,80
Економія: -125,80 грн
285,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
297,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
311,55
Економія: -28,07 грн
283,48 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
349,47
Економія: -66,39 грн
283,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
312,46
Економія: -29,38 грн
283,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -84,71 грн
285,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: ампула (4)
270,25 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
321,46
Економія: -45,56 грн
275,90 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
311,10
Економія: -22,63 грн
288,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), ампула (2)
318,87
Економія: -69,73 грн
249,14 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
332,99
Економія: -47,71 грн
285,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), ампула (2)
327,64
Економія: -42,52 грн
285,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), ампула (1)
325,90
Економія: -34,26 грн
291,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
320,47
Економія: -38,93 грн
281,54 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), ампула (1)
373,00
Економія: -84,80 грн
288,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
406,60
Економія: -121,60 грн
285,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
315,75
Економія: -27,13 грн
288,62 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
317,99
Економія: -32,71 грн
285,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: ампула (1)
261,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (184)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
302,20 грн