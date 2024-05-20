Бетаспан® розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №5 - Одеса (141611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 130 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (184)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Наявність на 2024-05-22 - 17:00