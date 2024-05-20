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Бетаспан® розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №5 - Львів (141611) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
294,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
348,94
Економія: -49,46 грн
299,48 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
320,46
Економія: -0,19 грн
320,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
320,55
Економія: -31,93 грн
288,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
318,99
Економія: -33,73 грн
285,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
294,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
410,80
Економія: -125,80 грн
285,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
350,99
Економія: -65,73 грн
285,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
324,99
Економія: -39,73 грн
285,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), ампула (4)
307,25
Економія: -24,17 грн
283,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), ампула (2)
410,80
Економія: -125,80 грн
285,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
323,83
Економія: -44,37 грн
279,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
313,99
Економія: -28,73 грн
285,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
368,99
Економія: -83,73 грн
285,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -56,73 грн
285,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
294,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
380,99
Економія: -95,73 грн
285,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -32,73 грн
285,26 грн