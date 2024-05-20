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Астрацитрон порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Одеса (134665) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
288,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (22), саше (2)
302,56
Економія: -21,99 грн
280,57 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (7)
312,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (8)
322,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
265,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
336,16
Економія: -78,60 грн
257,56 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (4)
296,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
268,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
308,76
Економія: -51,20 грн
257,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
360,99
Економія: -82,65 грн
278,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
268,16 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: порошок для орального розчину (7)
301,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: порошок для орального розчину (8)
342,46
Економія: -46,21 грн
296,25 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4), саше (5)
290,36
Економія: -29,89 грн
260,47 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
265,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2), саше (8)
320,44
Економія: -62,88 грн
257,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
317,99
Економія: -39,65 грн
278,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (76)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
295,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
265,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), саше (5)
311,18
Економія: -41,57 грн
269,61 грн