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Астрацитрон порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Львів (134665) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
342,46
Економія: -46,21 грн
296,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: саше (6)
268,16 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
287,05
Економія: -2,44 грн
284,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
311,47
Економія: -51,13 грн
260,34 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: порошок для орального розчину (8)
261,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: порошок для орального розчину (6)
310,99
Економія: -33,27 грн
277,72 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
252,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: саше (2)
268,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: порошок для орального розчину (6)
344,99
Економія: -67,27 грн
277,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: порошок для орального розчину (5)
334,99
Економія: -57,27 грн
277,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: порошок для орального розчину (9)
244,72
Економія: -11,72 грн
233,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: порошок для орального розчину (7)
297,67
Економія: -38,21 грн
259,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
306,99
Економія: -29,27 грн
277,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -49,27 грн
277,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -82,27 грн
277,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: саше (4)
268,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: порошок для орального розчину (8)
335,99
Економія: -58,27 грн
277,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -75,27 грн
277,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), саше (7)
317,28
Економія: -57,28 грн
260,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
261,60 грн