Астрацитрон порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Харків (134665) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: упаковка (1), саше (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), саше (2)
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (19)
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: саше (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), саше (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
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Всього: саше (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38