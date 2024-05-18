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Астрацитрон порошок для орального розчину саше 20 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (134665) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: порошок для орального розчину (3)
295,06
Економія: -32,55 грн
262,51 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3), саше (7)
308,00
Економія: -35,27 грн
272,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
295,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: порошок для орального розчину (6)
308,99
Економія: -31,20 грн
277,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
320,54
Економія: -58,65 грн
261,89 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (6), саше (9)
313,58
Економія: -28,23 грн
285,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
345,98
Економія: -121,12 грн
224,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
310,99
Економія: -33,20 грн
277,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
295,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: саше (1)
225,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
295,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4), саше (7)
312,88
Економія: -30,73 грн
282,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: порошок для орального розчину (7)
291,72
Економія: -67,09 грн
224,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
308,24
Економія: -65,23 грн
243,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2), саше (2)
279,61
Економія: -9,61 грн
270,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
295,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
299,85
Економія: -18,35 грн
281,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (3), саше (2)
310,29
Економія: -15,68 грн
294,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
271,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
285,30 грн