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Азарга® краплі очні флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Харків (121818) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
463,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
402,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
469,95
Економія: -48,77 грн
421,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
475,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
445,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
453,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
478,13
Економія: -54,38 грн
423,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
466,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
462,49 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
459,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
461,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
495,10
Економія: -70,40 грн
424,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
434,99
Економія: -20,73 грн
414,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
464,83 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
426,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
482,87
Економія: -60,33 грн
422,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
439,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
469,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
464,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
458,38 грн