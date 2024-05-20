Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИАктивні кортикостероїди в комбінації з іншими препаратамиБетаметазонБелосалікЦіни в аптеках

Белосалік мазь туба 30 г, №1 - Одеса (6802) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
236,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
262,25
Економія: -14,35 грн
247,90 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
300,41 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (160)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
268,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
221,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
282,81
Економія: -35,16 грн
247,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (160)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
268,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
230,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
240,72 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
275,40 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
308,04
Економія: -41,56 грн
266,48 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (160)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
268,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
291,12
Економія: -39,39 грн
251,73 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (160)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
268,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
305,83
Економія: -37,98 грн
267,85 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
260,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
286,90
Економія: -33,32 грн
253,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
224,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
254,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
284,51
Економія: -20,03 грн
264,48 грн