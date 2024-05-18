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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Харків (70251) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
112,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
108,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
106,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
108,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
113,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -16,51 грн
101,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
112,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
113,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
108,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
108,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (10)
124,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
108,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
108,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (33)
119,68
Економія: -13,09 грн
106,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (10)
113,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
108,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
113,98 грн