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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Львів (70250) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
82,17
Економія: -5,34 грн
76,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -14,34 грн
71,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (5)
69,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,34 грн
71,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (24)
87,19
Економія: -16,03 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (5)
76,50
Економія: -5,34 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (14)
80,99
Економія: -9,83 грн
71,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (3)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (17)
87,19
Економія: -16,03 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (4)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
78,36
Економія: -0,23 грн
78,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
84,24
Економія: -9,70 грн
74,54 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
80,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
87,20
Економія: -16,04 грн
71,16 грн