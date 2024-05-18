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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Харків (70250) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
73,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
83,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
83,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -11,34 грн
71,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
84,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (1)
81,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (4)
89,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
84,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (96)
92,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (55)
90,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (23)
84,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -9,34 грн
71,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (23)
84,21
Економія: -9,74 грн
74,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -9,34 грн
71,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (17)
90,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (10)
90,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (10)
90,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (11)
76,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (12)
92,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (2)
80,39 грн