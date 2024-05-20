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Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Одеса (62293) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
47,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
57,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (4)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (3)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (1)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (3)
47,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
57,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
57,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
57,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
57,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
57,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
57,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (5)
51,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
57,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
57,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Всього: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (3)
47,67 грн