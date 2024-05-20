Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон, №1 - Одеса (62293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Архітекторська, 22
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Умань, вул. Тищика, 25
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 15 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28