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Аміокордин® таблетки 200 мг, №60 - Запоріжжя (28579) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (50)
147,72
Економія: -4,86 грн
142,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
190,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
183,22 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
201,46
Економія: -24,46 грн
177,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
190,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
202,46
Економія: -13,73 грн
188,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
181,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
154,79
Економія: -7,09 грн
147,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
190,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
186,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
190,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
208,29
Економія: -22,36 грн
185,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
170,46
Економія: -8,84 грн
161,62 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
190,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: таблетки (40)
153,31
Економія: -5,61 грн
147,70 грн