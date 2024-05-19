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Аміокордин® таблетки 200 мг, №60 - Львів (28579) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
173,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
190,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
190,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
175,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
185,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
190,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
190,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
195,36
Економія: -9,36 грн
186,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
206,77
Економія: -17,73 грн
189,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
190,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки (10)
185,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
190,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
185,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (30)
179,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: таблетки (3)
171,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
197,66
Економія: -18,65 грн
179,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
190,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
203,06
Економія: -14,00 грн
189,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
190,00 грн