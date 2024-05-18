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Аміокордин® таблетки 200 мг, №60 - Харків (28579) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
171,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
189,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
189,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (50)
199,15
Економія: -10,86 грн
188,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
203,92
Економія: -14,72 грн
189,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: таблетки (5)
192,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: таблетки (3)
197,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
189,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: таблетки (50)
207,86
Економія: -20,83 грн
187,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
202,44
Економія: -12,53 грн
189,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
171,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
182,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
189,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
206,18
Економія: -17,91 грн
188,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
199,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
206,26
Економія: -17,22 грн
189,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
206,80
Економія: -21,59 грн
185,21 грн