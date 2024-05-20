Аміокордин® таблетки 200 мг, №30 - Запоріжжя (28578) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б