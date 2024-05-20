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Аміокордин® таблетки 200 мг, №30 - Запоріжжя (28578) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
91,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
98,73
Економія: -9,10 грн
89,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
100,70
Економія: -8,60 грн
92,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
98,80
Економія: -12,80 грн
86,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
92,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
78,28 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
98,80
Економія: -6,70 грн
92,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
101,72
Економія: -9,76 грн
91,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
95,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
74,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
83,49
Економія: -8,95 грн
74,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
92,87 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
99,80
Економія: -7,70 грн
92,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
97,31
Економія: -4,31 грн
93,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
99,10
Економія: -5,65 грн
93,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
93,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
101,52
Економія: -6,69 грн
94,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
95,06
Економія: -3,26 грн
91,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
104,47
Економія: -9,66 грн
94,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
99,68
Економія: -4,87 грн
94,81 грн