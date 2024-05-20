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Аміокордин® таблетки 200 мг, №30 - Одеса (28578) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
70,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
91,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
85,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
91,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: таблетки (10)
78,36
Економія: -2,86 грн
75,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
96,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
105,32
Економія: -11,82 грн
93,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (2)
86,01 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
96,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4), таблетки (1)
103,27
Економія: -9,74 грн
93,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
99,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
71,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
91,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
84,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (3)
86,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
69,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
80,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (3)
85,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
96,10 грн