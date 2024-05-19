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Аміокордин® таблетки 200 мг, №30 - Львів (28578) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
98,76
Економія: -3,44 грн
95,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (10)
98,56
Економія: -6,32 грн
92,24 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -9,22 грн
89,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: таблетки (1)
86,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
98,85
Економія: -9,24 грн
89,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: таблетки (20)
94,94
Економія: -3,59 грн
91,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
98,81
Економія: -9,20 грн
89,61 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: таблетки (2)
100,40
Економія: -14,40 грн
86,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: таблетки (2)
85,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: таблетки (10)
103,26
Економія: -8,79 грн
94,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
86,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (3)
85,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
98,80
Економія: -12,80 грн
86,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
101,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -8,89 грн
89,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
104,83
Економія: -11,91 грн
92,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
101,10 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
95,11
Економія: -5,50 грн
89,61 грн