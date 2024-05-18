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Аміокордин® таблетки 200 мг, №30 - Харків (28578) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
102,85
Економія: -8,02 грн
94,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
102,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
100,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
98,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
103,53
Економія: -9,13 грн
94,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
104,92
Економія: -8,83 грн
96,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
86,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: таблетки (1)
85,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
101,10
Економія: -15,20 грн
85,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (1)
102,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
98,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
97,88
Економія: -4,43 грн
93,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -7,91 грн
95,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
86,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
85,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
96,29
Економія: -2,84 грн
93,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
105,36
Економія: -10,91 грн
94,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
102,78
Економія: -3,99 грн
98,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
102,45
Економія: -4,20 грн
98,25 грн